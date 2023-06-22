Преступную группу, подозреваемую в пропаганде терроризма, задержали в Атырау

У них изъяли религиозную литературу, телефоны и два ножа, передаёт Polisia.kz

Задержание провели сотрудники управления по противодействию экстремизму и спецназ утром 16 июня. Четырёх жителей Курмангазинского района 39, 35 и 33 лет подозревают в пропаганде терроризма.

— Их взяли под наблюдение за пропаганду негативного течения среди молодёжи района. По месту жительства у них изъяли религиозную литературу и различные пропагандистские памятки, телефоны и два ножа, — информировали в полиции.

Проводится досудебное расследование по статье 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичного призыва к совершению акта терроризма».