Сейсмоаудит начнётся в июле.

В феврале аким Алматы сказал, что последний сейсмический аудит проходил в 2017-2018 годах. Во второй половине этого года начнётся проведение нового, так как в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В апреле в МЧС отмечали, что рассматривается вопрос привлечения специалистов из Японии, чтобы анализ был более детальный.

В ходе доклада на брифинге в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что аудит проведут АО «КазНИИСА» и институт сейсмологии МЧС. Работу они начнут уже в июле и завершат в следующем году.

— Будет обследован 16 701 объект, построенный после 2000 года. Из них 1 641 — многоквартирные жилые дома, 15 060 — гражданские и общественные здания. Также в 2023 году будет проведено сейсмоусиление 16 социальных объектов и разработана ПСД на сейсмоусиление 34 объектов, — доложил глава города.

Что касается международных экспертов, Ерболат Досаев ответил, что напрямую их привлекать собираются.

— У нас, я считаю, «КазНИИСА» очень профессиональное и единственное на постсоветской территории, кто занимается проблемами сейсмобезопасности. И второй партнёр — Институт сейсмологии. Если они дальше кого-то привлекут, мы возражать не будем. Но у нас есть в основе работа японских учёных, которую они провели ранее, — пояснил градоначальник.

Сейчас более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений. Алматы расположен на 27 разломах тектонических плит. Наименее опасным в южной столице является Турксибский район.