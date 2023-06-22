Людей предпенсионного возраста на государственной службе — 105 человек.

– Из общего числа госслужащих высшее образование имеют 3 092 человека, ещё 309 человек со средним или средне профессиональным образованием. 14 человек окончили академию госуправления при президенте, 10 человек являются выпускниками программы «Болашак», — отметил Мурат Байсалов.

В ЗКО функционирует 413 государственных органа, а штатная численность чиновников составляет 3 530 человек. Женщин на госслужбе больше, чем мужчин. По словам руководителя департамента агентства по делам госслужбы Мурата Байсалова, сейчас 146 вакантных должностей на госслужбе. С начала года на должности назначили 212 человек. На основе трудового соглашения работают 16 человек пенсионного возраста, предпенсионного возраста — 105 человек. В госучреждениях ЗКО работают 18 человек с ограниченными возможностями.65 госслужащих ЗКО имеют зарубежное образование.