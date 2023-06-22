Долю гонорара артистов в бюджете мероприятий планируют пересмотреть, передаёт Informburo.kz. В Казахстане планируют повысить долю выплат артистам, участвующим в праздничных мероприятиях и торжественных концертах, посвящённых национальным и государственным праздникам. Соответствующий проект приказа опубликовало Минкультуры на портале «Открытые НПА». В проекте отмечается, что на стоимость услуг влияют статус, авторитет артистов, уровень исполнительского мастерства. Также вводится новая категория «Отдельные исполнители», доля гонорара которых не должна превышать 30% от общего бюджета мероприятия. В сравнительной таблице к проекту приводятся конкретные цифры по гонорарам артистов. Так, участие в мероприятии:
  • Алибека Днишева, Розы Рымбаевой, Айман Мусаходжаевой стоит от 5 000 000 тенге,
  • Димаша Кудайбергена – от 10 000 000 тенге,
  • Майры Мухаммедкызы – от 3 000 000 тенге,
  • Алишера Каримова – 1 500 000 тенге,
  • Медета Чотабаева – от 1 250 000,
  • Нурлана Абдуллина – от 1 000 000 тенге.
  • Райма (Райымбек Бактыгереев) — от 2 500 000 тенге,
  • Koba (Қобыланды Болат) – от 2 000 000 тенге,
  • Мираса Жугунусова – 5 500 000 тенге,
  • Али Окапова – от 2 500 000 тенге.