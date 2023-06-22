До конца июля не будет горячей воды в части Уральска

Из-за большой протяжённости труб капитальный и текущий ремонт затягиваются.

У жителей посёлка Зачаганск около месяца отсутствует горячая вода. Где-то её отключили ещё в мае.

— Улица перед домом перекопана, такая картина у нас каждый год. Сколько можно с этими тазиками бегать от газа к ванной? Скоро будет месяц как горячей воды нет, а платить я за неё буду, — говорит житель многоэтажки.

Заместитель генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов говорит, что улицы раскопали, потому что происходит замена труб.

— На сегодня в посёлке Зачаганск в районе Монкеулы частично проходят работы по капитальному и текущему ремонту. Их проводят ежегодно для качественной подачи тепла и горячего водоснабжения в отопительно-зимний период. В связи с большой протяжённостью сети — 6 859 метров, работы разделят на ежегодное выполнение в летний период. На сегодня отключены абоненты по адресам: Монкеулы 105, 105/1, 85/4 , 108, 108/1, 108/4, 110/1, 81, 81/1, 79, 77, 83, 83/1; Камбар Батыра 4, 6, 6/1, — пояснил он.

Подключить горячую воду этим абонентам планируют в конце июля.