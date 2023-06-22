Туалетный дефицит: в Уральске негде справить нужду

Прогулки по городу превращаются в поиски общественного туалета.

Нехватка туалетов в общественных местах пугает и одновременно возмущает жителей. Прогулки с детьми превращаются в поиски туалета.

— Что за туалетный дефицит. Когда гуляешь на набережной возле Стеллы, вдруг захотелось в туалет, бежишь в ближайшее кафе. Взрослый может потерпеть, а детям как быть? Это касается не только набережной, у нас во многих местах отсутствуют туалеты. В парке культуры они только у выхода. А те, что в глубине парка, не работали. Неужели никто не может взять их в аренду и навести там порядок? В скверах тоже люди гуляют, есть и пожилое поколение, им тоже терпеть теперь. А если живёшь далеко, искать кафе, где тебя в туалет пустят. На площади первого президента тоже есть туалет, к которому бежать нужно через всю площадь. Установите туалеты хотя бы в общественных местах, — сетуют жители.

Не меньшее недовольство вызывают платные туалеты в торговых домах и рынках. Горожане считают, что для покупателей данную услугу могли бы сделать бесплатной.

Фото Жулдызхан Лось

— Мы приходим в торговые дома и рынки, делаем там покупки, несём деньги. Когда идём в туалет, и там платим. Почему в одних торговых дома туалет бесплатный, а где-то за него нужно платить и ждать, пока тебе дадут кусочек туалетной бумаги. Неужели денег с арендаторов не хватает на то, чтобы содержать туалет чистым и сделать его бесплатным, — говорит девушка.

В торговом центре «Атриум» данная услуга предоставляется бесплатно, а туалет в торговом доме «Московский» — платный. Работница туалета говорит, что на эти деньги арендатор содержит чистоту.

— Мы на эти деньги покупаем принадлежности, необходимые для посетителей, и уборку туалета: мыло, белизну, бумагу. Я принимаю оплату и делаю уборку. По графику рынок открывается в 10 утра, но я в девять часов уже на работе. Работаем без выходных, отдыхаем только на новый год. У нас чистый туалет, недавно директор делал ремонт. На нас жалоб нет, через каждый час уборка. Мы считаемся арендаторами, к нам хорошо относятся. Я уже 15 лет работаю в общественном туалете. Сейчас хорошо, у нас есть вода с напором, — говорит кассир.

Администратор рынка «Мирлан» рассказывает, что ежедневно туалетом пользуются около 1 500 человек, а за порядком наблюдают десять сотрудников. Поэтому за туалет и взимается плата.

— На содержание туалета уходит много. Помимо покупки принадлежностей для посетителей и уборки, есть оплата коммунальных услуг и зарплата персонала. У нас большое скопление народу, в основном на закуп едут с ближайших районов. За чистотой следят 10 сотрудников, — объясняет Нурлан Кубаев.

Руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля отмечает, что общественные туалеты относятся к незначительной группе риска. Поэтому проверяют их при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств.

— Так как деятельность осуществляется без получения санитарно-эпидемиологического заключения, физические и юридические лица обязаны уведомить нас о начале и прекращении деятельности объекта. При этом объект нужно привести в соответствие с требованиями нормативных правовых актов до начала деятельности. Этот порядок установлен законом республики. В связи с отсутствием уведомлений в государственный орган точное количество общественных туалетов по городу не установлено. За истёкший период 2023 года проверки общественных туалетов не проведены, — рассказала Диана Аманкулова.

Согласно санитарным требованиям, туалеты оснащаются мылом, бумажными и (или) электрополотенцами, туалетной бумагой. В кабинах должны быть крючки для верхней одежды и урны для мусора. Также туалеты должны содержаться в чистоте, их уборку надо проводить ежедневно и по мере загрязнения.

В акимате города рассказали, что в этом году планируют установить три общественных туалета. Один на площади первого президента, два других в сквере Ж. Молдагалиева и на площади «Батыр кыздар».

— Сейчас в городе функционируют два общественных туалета. Один из них находится на площади президента, второй — напротив стадиона имени П. Атояна. В центральном парке культуры и отдыха также работают два общественных туалета. Кроме того, руководитель парка поручил арендаторам установить дополнительный туалет на своей территории, — сообщили в ведомстве.

Будут ли новые туалеты платными, в акимате обещали прокомментировать после их строительства.

Напомним, что в прошлом году на проект «Бюджет народного участия» от жителей региона поступило 110 предложений по благоустройству. Уральцы предложили установить современные туалеты в парках и скверах. Там ориентировочная стоимость одного объекта составляла 15 миллионов тенге.