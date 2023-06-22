Град ожидается в ЗКО
По данным «Казгидромета», 23 июня днём на западе, севере и востоке ЗКО ожидаются гроза и град. На юго-западе и юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.
По Казахстану ожидается град, шквал, усиление ветра.
- В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 17 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +25..+27 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.
