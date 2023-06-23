22 июня в акимате района состоялась торжественная церемония, на которой 15 талантливых выпускников были награждены нагрудными знаками "Алтын белгі".

Мероприятие прошло под руководством исполняющего обязанности акима Бурлинского района Мухтара Нурмакова.

Эти 15 молодых людей усердно обучались в школе в течение 11 лет, проявляя неизменное превосходство в учебе и достигая выдающихся результатов каждый год. Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, которое собрало выпускников, их родителей и представителей образовательных учреждений.

Мухтар Серикович, во время торжественной церемонии, вручил каждому выпускнику нагрудный знак "Алтын белгі" в знак признания их выдающихся достижений. Кроме этого, от имени акима района, он вручил родителям благодарственные письма за их постоянную поддержку в образовании своих детей.

За учебный год 2022-2023 в Бурлинском районе закончили школу 405 выпускников, из которых 15 стали обладателями награды "Алтын белгі". Еще 15 выпускников получили аттестаты об общем среднем образовании с отличием, подтверждая свою высокую успеваемость и трудолюбие.

Аймгуль Тржанова, руководитель отдела образования Бурлинского района, поздравила всех выпускников с этим знаменательным достижением. Она выразила свою глубокую гордость и пожелала молодым людям успехов и процветания в их дальнейшей учебе и жизни.

Награда "Алтын белгі" стала не только признанием усилий и превосходства выпускников, но и мотивацией для будущих поколений, вдохновляя их на достижение высоких результатов.