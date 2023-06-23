По предварительной версии, произошёл взрыв.

Батискаф «Титан» направлялся к месту крушения «Титаника». Подлодка пропала в Атлантическом океане 19 июня. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями.

22 июня на «Титане» закончился кислород. Позже стало известно, что в зоне поиска батискафа обнаружены неопознанные обломки.

В компании OceanGate, которая организовывала тур, сообщили, что считают всех пятерых пассажиров батискафа потерянными. На борту находились генеральный директор компании Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский океанограф Поль-Анри Наржоле, один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Гибель пятерых человек подтвердила береговая охрана США. По предварительной версии, произошёл взрыв.