По данным РГП "Казгидромет", 20 июля днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается кратковременный дождь, гроза, до +35 градусов. Ночью без осадков, +20 градусов.

На севере, востоке Актюбинской области днем дождь, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду, температура воздуха до +30 градусов, ночью +18.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы до 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

20 июля днем на большей части Мангыстауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.