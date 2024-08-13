На странице АО «Жайыктеплоэнерго» в Instagram обратилось к уральцам.
— Просим потребителей, имеющих задолженность за отопление и подогрев воды оплатить долг до начала отопительного сезона. В случае не погашения задолженности АО «Жайыктеплоэнерго» обратится в нотариальные и судебные органы, для наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, удержания с доходов (пенсия, заработная плата), ограничение на выезд за пределы РК, арест банковских счетов и карт, — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно приказу министра энергетики РК, предприятие вправе прекратить подачу тепловой энергии и горячего водоснабжения тем, у кого есть задолженность.
Однако в июле этого года сообщалось, что по данным антимонопольщиков, за отопительный период выявлены факты недотопа, а счета жители уже оплатили. Теперь предприятие должно снизить сумму платежей, чтобы вернуть средства людям.
Общая сумма возврата потребителям составила 1 187 848 тенге в том числе:
- по ТЭЦ 1 172 556 тенге с учетом НДС;
- по котельному хозяйству 15 291 тенге с учетом НДС.