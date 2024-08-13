Коммунальное предприятие просит погасить задолженности до начала отопительного сезона.

Арест на имущество и запрет на выезд: тепловики просят уральцев погасить задолженности

На странице АО «Жайыктеплоэнерго» в Instagram обратилось к уральцам.

— Просим потребителей, имеющих задолженность за отопление и подогрев воды оплатить долг до начала отопительного сезона. В случае не погашения задолженности АО «Жайыктеплоэнерго» обратится в нотариальные и судебные органы, для наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, удержания с доходов (пенсия, заработная плата), ограничение на выезд за пределы РК, арест банковских счетов и карт, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно приказу министра энергетики РК, предприятие вправе прекратить подачу тепловой энергии и горячего водоснабжения тем, у кого есть задолженность.

Однако в июле этого года сообщалось, что по данным антимонопольщиков, за отопительный период выявлены факты недотопа, а счета жители уже оплатили. Теперь предприятие должно снизить сумму платежей, чтобы вернуть средства людям.

Общая сумма возврата потребителям составила 1 187 848 тенге в том числе:

по ТЭЦ 1 172 556 тенге с учетом НДС;

по котельному хозяйству 15 291 тенге с учетом НДС.







