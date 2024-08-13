На заседании правительства под председательством премьер-Министра Олжаса Бектенова были рассмотрены меры поддержки казахстанских товаропроизводителей.

Как стало известно, в соответствии с поручением президента по обеспечению доли казахстанских товаров и услуг в закупках в размере 60% правительством проводится системная работа. Одна из ключевых мер – внедрение Единого реестра отечественных товаропроизводителей.

- Очень важно, чтобы в реестр вошли только реальные предприятия, выпускающие продукцию, обладающие производственными мощностями, имеющие планы и перспективы развития. Предприятия, попавшие в реестр, будут получать меры государственной поддержки в приоритетном порядке, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Как стало известно, к участникам реестра будут предъявляться встречные требования: модернизация производства, повышение конкурентоспособности, рост заработной платы. Мониторинг деятельности предприятий будет осуществляться в режиме онлайн – для снижения коррупционных рисков – на основе цифрового скрининг

- Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный. Необходимо активизировать работу по импортозамещению, в том числе через офтейк-контракты. Это позволит отечественным производителям обеспечить свою загрузку на несколько лет вперед, расширить и освоить новые производства, – отметил Олжас Бектенов.

Стоит отметить, что многие страны с высокоразвитой экономикой проводят политику поддержки и защиты внутреннего рынка. По данным Международного валютного фонда, свыше половины таких мер приходится на Китай, Европейский союз и США.