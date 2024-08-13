В одном из отелей Атырау сотрудники по противодействию организованной преступности департамента полиции Атырауской области задержали двух мужчин 23 и 18-ти лет, передает Polisia.kz. Их подозревают в краже золотого кольца, часов и денег на сумму 1,2 миллиона тенге.

Сообщается, также по горячим следам стражи порядка задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в хищении мобильных телефонов. В настоящее время в отношении подозреваемых ведется расследование по факту грабежа.

По данным сайта kodeksy-kz.com по статье 191 УК РК "Грабеж" виновному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.