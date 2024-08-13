В Актобе "скорая" с больным с подозрением на инсульт застряла в грязи

Вызов на станцию скорой поступил из жилого массива Ульке. В Облздраве рассказали, что помощь понадобилась 39-летнему мужчине, у которого было подозрение на инсульт, и его необходимо было доставить в медцентр. Вызов поступил 22:28. Через 20 минут неотложка была уже у больного, а на обратном пути машина скорой застряла в грязи.

— Это было в 23:00. Жители пытались вытолкать машину сами, но из этого ничего не получилось, и тогда они позвонили спасателям, — рассказали в Облздраве.

В 00:00 часов в жилой массив приехала пожарная машина и вытащила скорую из грязи. Мужчину доставили в медцентр, в приемном покое его осмотрели, госпитализировали в неврологическое отделение.

Фарида ЗАРИП