Видео, на котором жительница села Жангала рассказывает свою историю, вышло на странице Айбулата Букенова.

По словам женщины, она оплатили ежемесячный платеж по кредиту, но позже деньги вернулись.

— Я снова перевела эти деньги, а их со счета не снимают. Я обратилась к операторам, а они говорят: "у нас выходит, что вы скончались четвертого июля в больнице Астаны". Мне сказали идти в ЗАГС, в налоговую, в ЦОН, сейчас этим занимаюсь. Зарплату я получила, счета "Каспи" открыты, а пошла в больницу за лекарством, там тоже в базе у них выходит, что я умерла. Но там сотрудники пошли мне навстречу, помогли, выдали лекарства, я состою на учете с давлением. Мне скоро на пенсию, переживаю, что будет с накоплениями, что делать с кредитом, не набежит ли пеня, — рассказывает женщина.