В случае выявления в городе автомобилей должников, не уплативших алименты и имеющих задолженность перед государством, движимое имущество может быть оценено и выставлено на аукцион в счет погашения задолженности.

Сумма задолженности 160 тысяч должников уже превысила один миллиард тенге, сообщила заместитель руководителя департамента юстиции Атырауской области Гулянда Кыстаубаева.

Она отметила, в случае выявления в городе автомобилей должников, не уплативших алименты и имеющих задолженность перед государством, движимое имущество может быть оценено и выставлено на аукцион в счет погашения задолженности. С этой целью с 7 по 17 августа пройдёт рейд.