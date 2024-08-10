Сумма задолженности 160 тысяч должников уже превысила один миллиард тенге, сообщила заместитель руководителя департамента юстиции Атырауской области Гулянда Кыстаубаева.
Она отметила, в случае выявления в городе автомобилей должников, не уплативших алименты и имеющих задолженность перед государством, движимое имущество может быть оценено и выставлено на аукцион в счет погашения задолженности. С этой целью с 7 по 17 августа пройдёт рейд.
— Сейчас производится 9 600 выплат алиментов. В целом, имеется 14 тысяч документов о взыскании административных штрафов, из них 12 тысяч по предписанию департамента полиции. В первый день рейда семь автомобилей отправили на штрафстоянку. Общая сумма задолженности всех владельцев автомобилей составляет более трёх миллионов тенге, — дополнила Гулянда Кыстаубаева.