31 килограмм различных наркотиков изъяли в ЗКО с начала года

По данным департамента полиции, за семь месяцев 2024 года на территории ЗКО полицейские выявили 162 наркоправонарушений, из них 54 преступления и 108 уголовных проступков. Из совершенных наркопреступлений: 26 фактов незаконного сбыта наркотических средств;

три факта хранения наркотических средств в особо крупном размере;

18 фактов контрабанды;

два факта создания и руководства организованной преступной группы;

три факта незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений и два факта незаконной рекламы наркотических средств. Всего из незаконного оборота изъяли 31 килограмм различного вида наркотиков. Наркотики продавали в продуктовых магазинах Уральска и Актобе

