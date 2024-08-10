По данным департамента полиции, за семь месяцев 2024 года на территории ЗКО полицейские выявили 162 наркоправонарушений, из них 54 преступления и 108 уголовных проступков.
Из совершенных наркопреступлений:
- 26 фактов незаконного сбыта наркотических средств;
- три факта хранения наркотических средств в особо крупном размере;
- 18 фактов контрабанды;
- два факта создания и руководства организованной преступной группы;
- три факта незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений и два факта незаконной рекламы наркотических средств.
Всего из незаконного оборота изъяли 31 килограмм различного вида наркотиков.