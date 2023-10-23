— Сотрудники полиции ликвидировали каналы поставки наркотиков в западные регионы Казахстана. Стражи порядка ликвидировали межрегиональную преступную группу из восьми человек: жителей Алматы, Шымкента, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Участники группы занимались сбытом "маковой соломы" через сеть продуктовых магазинов Уральска и Актобе. Каждый выполнял свою роль: организатором являлся житель Шымкента, доставкой наркотиков заниамлся житель Алматы. Остальные участники продавали наркотики через продуктовые магазины, — сообщили в ведомстве.

— Всего изъяли 994 мешка «маковой соломы с примесью», более 10 коробок с растворителем, 5 миллионов тенге, четыре легковых дорогостоящих авто и грузовую машину DAF, — дополнили в ведомстве.

262 УК РК "Создание и руководство организованной группы", "Участие в организованной группе";

218 УК РК "Легализация денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;

297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств".

Преступная группа из восьми человек занималась сбытом "маковой соломы" через сеть продуктовых магазинов Уральска и Актобе, сообщили в пресс-службе департмента полиции ЗКО.Полицейские во время обыска в продуктовых магазинах изъяли наркотики, коробки с растворителем, электронные весы. В каждом магазине имелся кассовый журнал «приход и расход» денег.Общий вес «маковой соломы» составил 1,6 тонны. Департамент полиции ЗКО проводит досудебные расследования по статьям: