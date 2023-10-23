Информацию на редакционный предоставили читатели, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Читатели прислали фотографии из Западно-Казахстанской области, на которых видно, как туши мертвых сайгаков свалены наряду с другим мусором и с отпиленными рогами.

— Вы посмотрите, как они это все делают! Лишь бы рога спилить, а тушу выкидывают, — возмутился читатель.

Корреспондент обратилась в министерство экологии и природных ресурсов. В ведомстве подтвердили, что фото сделали по итогам отстрела сайги. В Минэкологии заверили, что рога срезают не для продажи.

— По приказу министра сельского хозяйства туши сайги сдают в мясокомбинаты, рога сдают подотчетно в "Охотзоопром". Существует запрет на реализацию рогов, поэтому "Охотзоопром" берет на себя обязательства по хранению рогов до 2025 года, — пояснили в ведомстве.

В комитете лесного хозяйства и животного мира пояснили, что приняли необходимые меры по факту распространения фото и видеоматериалов туш сайги в социальных сетях.

— В настоящее время министерством экологии и природных ресурсов ведется работа по управлению популяцией сайги двумя способами: коралевый метод в дневное время и отстрел в ночное время, — говорится в заявлении.

В комитете заверили, что целью управления популяциями сайгаков является снижение их негативного воздействия на сельское хозяйство.

Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. По результатам весеннего авиаучёта этого года, только уральская популяция составила 1,8 миллиона особей. В конце года численность сайгаков может составить около 2,6 миллионов.

На нашествие животных не раз жаловались фермеры: парнокопытные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Позже стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября власти заявили, что отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.