25 октября шахматный караван будет выявлять лучших шахматистов-любителей в Уральске. По случаю прибытия каравана на площади Первого Президента в 10:30 состоится праздничное мероприятие, а также откроют областной филиал Казахстанской федерации шахмат.

После церемонии открытия пройдет блиц-турнир из 11 туров. Участие в нем примут 20 человек, прошедших предварительный региональный отбор, трое призеров получат путевку в гранд-финал.

Кроме того, три участника турнира будут награждены в номинациях «Лучший результат среди женщин», «Лучший участник старше 50 лет» и «Лучший игрок до 16 лет», и получат денежные сертификаты в размере 30 тысяч тенге.

В мобильной юрте 10 шахматистов-любителей примут участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером. Республиканский проект, который реализуется при поддержке генерального партнера Freedom Broker, был запущен для популяризации шахматного движения в регионах.

Автокараван, который за два месяца преодолеет 14 тысяч километров, 10 ноября завершит свой путь в Туркестане грандиозным гранд-финалом. 60 финалистов, которые стали победителями в своих регионах, смогут побороться за звание лучшего и за главный приз в пять миллионов тенге. Общий призовой фонд каравана составляет 16 миллионов тенге.

Всю подробную информацию вы сможете получить, позвонив по номеру +7 707 177 80 70.