В связи с празднованием Дня Республики центры обслуживания населения, в том числе спецЦОНы, не будут работать 25 октября, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан". ЦОНы и спецЦОНы возобновят свою работу 26 октября. В обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные центры работают в будние дни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.