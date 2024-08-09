Жара и сильный дождь: прогноз погоды на 10 августа для Западного Казахстана

По данным РГП "Казгидромет", 10 августа на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на западе области порывы до 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +18.

Днем в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, в центре, днем на большей части области гроза. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, днем +25 градусов, ночью +18.

10 августа в Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, в западной части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики прогнозируют грозу и дождь, днем +33 градуса, ночью +23.

В Мангыстауской области без осадков, днем +33 градуса, ночью +27.



