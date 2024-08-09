Так, по данным ведомства, в июле 2024 года на электронной бирже труда было размещено 104,4 тысячи вакансий и 132,4 тысячи резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий увеличилось на 11%, а количество актуальных резюме возросло на 49%. При этом возрос спрос на работников средней квалификации.

Основную активность проявили предприятия в сферах образования, здравоохранения и прочих видов услуг, разместившие половину всех вакансий – 51,9 тысяч единиц.

В разрезе регионов наблюдается разнообразие в динамике активности работодателей. В четырех регионах зафиксировано снижение спроса: в Жамбылской области, в Алматинской области, в Мангистауской области, а также в Шымкенте. При этом лидерами по вкладу в рост спроса стали Карагандинская область, Алматы и Павлодарская область.

В отличие от спроса, предложение со стороны соискателей возросло во всех регионах. Наибольшая активность наблюдается в Шымкенте, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей.

В связи с приближением начала учебного периода наблюдается значительный рост активности соискателей в сфере образования и воспитания – предложение увеличилось вдвое по сравнению с прошлым месяцем. Наибольшее количество резюме размещено соискателями из мегаполисов: Астана, Алматы а также в Туркестанской области.

Наибольшим спросом у работодателей в июле пользовались водители автомобиля, воспитатели и медсестры. При этом значительно возрос спрос на следующие профессии: швеи, учителя математики и помощники воспитателя.

В июле наибольшую зарплату работодатели предлагали для главных строителей – в среднем от 731 тысяч тенге в месяц, главных агрономов (576 тысяч тенге) и актуариев (начиная от 532 тысяч тенге). При этом высокие зарплатные ожидания демонстрировали соискатели на позиции капитана судна (в среднем от 1,7 миллиона тенге), врача МРТ (один миллион тенге) и руководителей IT-подразделений коммерческих предприятий (992 тысяч тенге).

Таким образом, в июле 2024 года на электронной бирже труда наблюдался заметный рост активности как со стороны работодателей, так и соискателей, особенно в сферах образования и здравоохранения.



