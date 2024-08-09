В акимате Уральска сообщили, что сельскохозяйственная ярмарка состоится 10 и 11 августа с 9:00 до 13:00 по адресам: улица Ихсанова и Зачаганск, улица Жангир хана 52Б (площадка ТД «Жангир хан»).

В акимате отметили, что на ярмарке запретили продавать мясную продукцию, в том числе рыбу, колбасу, курицу в связи с повышенной температурой воздуха.