Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Уральске
В акимате Уральска сообщили, что сельскохозяйственная ярмарка состоится 10 и 11 августа с 9:00 до 13:00 по адресам:
улица Ихсанова и
Зачаганск, улица Жангир хана 52Б (площадка ТД «Жангир хан»).
В акимате Уральска сообщили, что сельскохозяйственная ярмарка состоится 10 и 11 августа с 9:00 до 13:00 по адресам:
- улица Ихсанова;
- Зачаганск, улица Жангир хана 52Б (площадка ТД «Жангир хан»).
В акимате отметили, что на ярмарке запретили продавать мясную продукцию, в том числе рыбу, колбасу, курицу в связи с повышенной температурой воздуха.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Поделиться новостью