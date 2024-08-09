Как сообщили в пресс-службе суда Карагандинской области, в январе в 2023 года подсудимая познакомилась с мужчиной, после чего с сентября 2023 года они стали жить вместе в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района Карагандинской области. У подсудимой были трое малолетних дочерей - 2019, 2021 и 2023 годов рождения. Совместных детей у них не было.

Утром четвертого апреля 2024 года, мужчина уехал на работу в Темиртау, закрыв ключами входные двери квартиры.

– Не имея доступа для выхода из квартиры на улицу подсудимая, находясь дома одна с тремя малолетними детьми, испытывая стресс, обусловленный недостаточным материальным положением, отсутствие продуктов питания, средств по уходу за детьми, плачем и постоянным отвлеканием со стороны детей, задалась преступным умыслом на убийство двух старших дочерей. После чего, в этот же день она находясь в детской спальне, сказала двум старшим дочерям лечь на кровать. После чего задушила их накрытым одеялом, - говорится в сообщении суда.

Вина доказана показаниями подсудимой, потерпевшего, свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела. При этом адвокаты подсудимой просили переквалифицировать дело на причинение смерти по неосторожности.

Приговором суда девушка признана виновной в убийстве малолетних детей. Ей назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. При этом в суде уточнили, что пожизненное лишение свободы женщинам не назначается.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.