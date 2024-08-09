Американский видеохостинг перестал работать как на сайте, так и в мобильном приложении, сообщает Bes.media. Сервисы downdetector.su и Brand Analytics зафиксировали многочисленные жалобы от пользователей по всей России.

Проблемы касаются не только полной недоступности YouTube, но и трудностей с воспроизведением видео в высоком качестве (1080p и выше) на десктопах. Всплеск жалоб был отмечен после 09:00 по московскому времени (8 августа-прим.автора). Пользователи активно обсуждают эту ситуацию, выражая беспокойство и неудовлетворенность. Причины проблем пока остаются неизвестными, и официальных комментариев по этому вопросу не поступало.

Редакция пишет, что ранее "Ростелеком" объяснял ситуацию проблемами с оборудованием Google, которое с 2022 года не обновляется. В Google заявили, что проблемы не связаны с их техническим состоянием или действиями.

В июле глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил ухудшение качества работы сервиса из-за "антироссийской политики" Google и объяснил это проблемами с хранением данных в российских дата-центрах.

Вместе с тем, телеграм-канал "Осторожно новости" уточняют, что у некоторых пользователей YouTube не просто замедлился, а полностью перестал работать без использования VPN. Такие сообщения поступают от подписчиков из Москвы, Ростова-на-Дону, Курска и других городов. Также отмечается, что в некоторых случаях проблема зависит от типа подключения: сайт может не работать на домашнем интернете, но при этом открываться через мобильное подключение. Ситуация вызывает много вопросов, и пользователи активно ищут способы обхода ограничений.