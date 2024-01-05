У пользователей национального оператора в области телерадиовещания из-за отсутствия сигнала пропали российские каналы, передаёт Bes.media.
Оператор Otau TV сообщил о временном отсутствии сигнала от поставщика, и на данный момент неизвестно, как будет осуществляться дальнейшая работа. Впоследствии компания уточнила, что отключенные 10 каналов цифрового телесемейства "Первый канал" будут заменены на другие российские телеканалы в связи с расширением развлекательного списка.
Ранее национальный оператор сообщил, что планирует постепенное сокращение новостных зарубежных каналов и их замену на развлекательные, фильмовые и познавательные каналы.
— Будет прекращена трансляция десяти телеканалов. Полагаем, что наши абоненты достигли высокого уровня медиаграмотности и получают новостную информацию преимущественно из социальных сетей, таких как Telegram, Facebook, Instagram, YouTube", – говорилось в сообщении.
Список пропавших каналов:
- "Дом кино"
- "Музыка Первого"
- "Первый канал СНГ"
- "Время"
- "Карусель"
- "Бобёр"
- "Телекафе
- "Победа"
- "О!"
- "Поехали".
Их заменят другие российские каналы:
- "Родное кино"
- "Наше новое кино"
- "Автоплюс"
- КВН
- MMA TV
- "Кухня ТВ"
- "Кто есть кто и другие".
15 декабря 2023 года в компании сообщили, что будут постепенно сокращать долю зарубежных каналов с новостным информационным нарративом, заменяя их рейтинговыми телеканалами развлекательного, фильмового и познавательного характера, в том числе казахстанскими.
"Будет прекращена трансляция телеканалов "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далёкое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобёр", "О!". Полагаем, что наши абоненты достигли высокого уровня медиаграмотности и получают новостную информацию преимущественно из социальных сетей, таких как Telegram, Facebook, Instagram, YouTube", – говорилось в сообщении.
Также они отметили, что у Казахстана с Россией общее медийное пространство и контент Первого канала на сегодня не является эксклюзивным и доступен бесплатно через интернет.