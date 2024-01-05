У пользователей национального оператора в области телерадиовещания из-за отсутствия сигнала пропали российские каналы, передаёт Bes.media.

Оператор Otau TV сообщил о временном отсутствии сигнала от поставщика, и на данный момент неизвестно, как будет осуществляться дальнейшая работа. Впоследствии компания уточнила, что отключенные 10 каналов цифрового телесемейства "Первый канал" будут заменены на другие российские телеканалы в связи с расширением развлекательного списка.

Ранее национальный оператор сообщил, что планирует постепенное сокращение новостных зарубежных каналов и их замену на развлекательные, фильмовые и познавательные каналы.

Список пропавших каналов:

"Дом кино"

"Музыка Первого"

"Первый канал СНГ"

"Время"

"Карусель"

"Бобёр"

"Телекафе

"Победа"

"О!"

"Поехали".

Их заменят другие российские каналы:

"Родное кино"

"Наше новое кино"

"Автоплюс"

КВН

MMA TV

"Кухня ТВ"

"Кто есть кто и другие".

15 декабря 2023 года в компании сообщили, что будут постепенно сокращать долю зарубежных каналов с новостным информационным нарративом, заменяя их рейтинговыми телеканалами развлекательного, фильмового и познавательного характера, в том числе казахстанскими.

"Будет прекращена трансляция телеканалов "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далёкое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобёр", "О!". Полагаем, что наши абоненты достигли высокого уровня медиаграмотности и получают новостную информацию преимущественно из социальных сетей, таких как Telegram, Facebook, Instagram, YouTube", – говорилось в сообщении.

Также они отметили, что у Казахстана с Россией общее медийное пространство и контент Первого канала на сегодня не является эксклюзивным и доступен бесплатно через интернет.

