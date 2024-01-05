Прокуратура ЗКО во время проверки ТОО "Жаикмунай" установили, что в нарушение требований налогового законодательства, компания необоснованно отнесла к возмещаемым затратам более 38 миллиардов тенге.

По акту надзора прокуратуры области указанная сумма исключена из затрат, возмещаемых государством.

Также надзорный орган доначислил 9,5 миллиарда тенге налогов, которые были оплачены в доход государства. А за занижение сумм налогов компанию привлекли к административной ответственности и штрафу в размере двух миллиардов тенге. Штраф оплачен.

Так, государственный бюджет пополнен на 11 миллиардов тенге, а также не допущено необоснованное возмещение затрат ТОО «Жаикмунай» из бюджета свыше 38 миллиардов тенге, уточнили прокуроры.

Кроме того, по результатам проведенной в ТОО «Жаикмунай» проверки по вопросу трансфертного ценообразования, произведена корректировка объектов налогообложения. Общая сумма корпоративного подоходного налога к доначислению составила 725 миллионов тенге. Налоги погашаются.