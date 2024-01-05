Сотрудники городских подразделений 3 и 4 января провели локальные отработки на улицах областного центра по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Несовершеннолетних в ночное время выявляли в компьютерных клубах, дворах и улицах города. По закону, после 23.00 они не могут находиться вне дома без взрослых.

За два дня в отделы полиции доставлено 70 подростков. У них изъято два ножа, одна бита, один газовый баллончик и похожий на настоящий игрушечный пистолет.

К примеру, у 16-летнего студента одного из колледжей города изъят складной нож. Другой студент колледжа носил с собой биту. Полицейские пригласили в отдел полиции родителей несовершеннолетних и руководство учебных заведений. С ними провели профилактическую беседу.

Беспечных родителей отпустивших детей после 23.00, привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 3 МРП, это около 10 тысяч тенге.

– Бывает и такое, что родители ругаются с нами. Говорят, почему не ловите преступников, закатывают скандалы. Но они не понимают, что несовершеннолетний на улице может ненароком попасть в неприятную ситуацию или в плохую компанию. Наша цель - защита детей, - отметил начальник отделения ювенальной полиции УП Актобе Ботакоз Жалекешева.

Департамент полиции призывает родителей контролировать своих детей вне дома.