Ветеринары в ЗКО необоснованно повысили стоимость своих услуг

Антикоррупционная служба провели мониторинг в сфере ветеринарии. По итогам проверки к ответственности привлекли троих директоров ветстанций. Им объявлен выговор.

Процедура госзакупок проведена несвоевременно. Из-за этого 365 глав КХ за свой счет идентифицировали более 42 тысяч животных.

База данных идентификации сельхоз животных не выполняет свою функцию по ведению единого учета животных. Более 18 тысяч голов скота не зарегистрированы в базе данных.

Ветеринарные врачи Теректинского, Байтерек, Каратобинского, Бокейординского районов необоснованно провели вакцинацию против бруцеллеза животных в возрасте до 12 месяцев.

Кроме этого своевременно не выплачена компенсация за уничтоженных больных животных 197 физическим и юридическим лицам, в том числе 50 крестьянским хозяйствам. Также выявлены факты необоснованного повышения стоимости ветеринарных услуг.