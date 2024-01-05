Сотрудники криминальной полиции Уральска «по горячим следам» задержали грабителя, который ударил продавщицу и ограбил продуктовый магазин на 20 тысяч тенге.

Как сообщили полицейские, ближе к вечеру в магазин по улице Завокзальный тупик зашел молодой парень. Он начал спрашивать продукты и перечислил то, что ему нужно. Продавщица поинтересовалась нужен ли ему пакет. Когда последняя наклонилась за пакетом парень ударил её в затылок обломком от кирпича. От удара женщина упала на витрину, а затем на пол. В это время злоумышленник схватил её за волосы и потребовал деньги. Забрав 20 тысяч тенге, мужчина

скрылся с места происшествия. Женщина немедленно позвонила в полицию. По её словам, всё произошло очень быстро.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения раскрыли преступление. Грабителем оказался ранее неоднократно судимый житель Уральска. Он водворен в изолятор временного содержания.

В отношении него начато досудебное расследование по статье “Грабеж”. Ему грозит ограничение свободы от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

