Взрыв в двухэтажном кафе на улице Сырыма Датова произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар. Во время взрыва погибли три человека, еще шесть человек с различными травмами доставлены в городскую многопрофильную больницу. Один человек отправлен на амбулаторное лечение.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние пострадавших в пожаре стабильно тяжелое за счёт полученных травм и ожогового шока.

— Сознание ясное, гемодинамика стабильная, дыхание самостоятельное. Мужчины 27 лет и 21 года находятся в реанимации. Также в реанимации находятся девушки 21 и 22 года. В отделении политравмы находится 33 летний мужчина. На амбулаторное лечение отпущен 20-летний парень, — сообщили в ведомстве.