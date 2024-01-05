Мама двухлетнего Данияла Галиева начала замечать задержку в развитии ближе к году. Мальчик не отвлекался на имя, не понимал что происходит вокруг, зрительного контакта тоже не было. Даниялу поставили диагноз — задержка психического развития с аутистическим спектром, а позже добавился гипертензионный синдром (повышенное внутримозговое давление - прим.автора).

Семья была у четырех уральских невропатологов, но результата не получила. Также мальчик два раза проходил реабилитацию в реацентре, правда, видимые результаты появились после реабилитации в Самаре.

— Мы два раза возили сына в реацентр в Самаре. Да, реабилитация стоит немалых денег, возить нужно с интервалом 1-2 месяца, но после процедур видны результаты. Пошло понимание, зрительный контакт, видно что восстанавливается, указательный жест появился. Но пока на речь и на имя не отвлекается. Пропускать тоже не желательно, это тормозит процесс, стоит такой курс 800 тысяч тенге. Первые два раза мы возили сами, копили, занимали. Но сейчас действительно тяжело. У нас многодетная семья, Даниял младшенький. Мы с мужем работаем, пособие получаем 60 тысяч тенге. У нас как и у всех есть кредиты, поэтому тяжело копить. Сейчас удалось собрать только 100 тысяч тенге, — рассказала мама мальчика Катима Галиева.

В Самарском центре Данияла ждут восьмого января. До этого времени им нужно собрать 700 000 тенге. Родители надеются на помощь неравнодушных людей.

Все, кто желает помочь семье Галиевых, могут перечислить деньги:

на карту Halyk 4405 6397 1131 2734, привязанную к номеру мамы ребёнка 8 (771) 493-91-98.

Kaspi перевод можно сделать по номеру 8 (771) 493-91-98 — Катима.Г