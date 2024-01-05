Как сообщила пресс-служба департамента полиции ЗКО, в новогоднюю ночь на пульт оператора "102" поступило 970 вызовов. В праздничные выходные за нарушение общественного порядка оштрафовано 209 человек.

За мелкое хулиганство было составлено 33 протокола, а 49 человек были оштрафованы за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения. В центр временной адаптации и детоксикации было доставлено 187 граждан.



— Задержано 12 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистрировано одно ДТП, в результате которого пострадал один человек. В целом новогодние выходные в Западно-Казахстанской области прошли спокойно, резонансных преступлений и происшествий не зарегистрировано. Полицейские работали в усиленном режиме, — отметили в ведомстве.