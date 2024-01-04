Взрыв в двухэтажном кафе Rizyq по улице Сырыма Датова,52, произошёл около 02:00 четвёртого января. От хлопка газовоздушной смеси здание обрушилось и начался пожар.

На месте происшествия 16 часов непрерывно работали пожарные и спасатели Департамента ЧС, полиция и скорая помощь, сообщили в пресс-службе ДСЧ ЗКО.

— Аварийно-спасательные работы осложнялись наличием множества неустойчивых и свисающих конструкций. Произведен полный разбор разрушенного строения. Работы проводились с использованием всех имеющихся средств и методов поиска. Обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пять из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены трое погибших, — сообщили в ведомстве.

Для расследования причин происшествия и гибели людей на месте работают дознаватели ДЧС.