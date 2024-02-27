По информации департамента юстиции Атырауской области, государственными судебными исполнителями составлены и направлены в суд протоколы в отношении 47 должников по статье 669 КоАП РК "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Судом оштрафовано 17 должников и назначено административное наказание в виде ареста оставшимся 30 должникам.

- За уклонение от исполнения исполнительного документа о взыскании алиментов могут быть привлечены к административной ответственности, - предупредили в департаменте юстиции.