Информация про выплаты некоторым гражданам материальной помощи якобы напрямую от международной организации распространилась в TikTok. Представительство ООН в Казахстане опровергло фейк, сообщили на сайте Stopfake.kz. В ТikTok распространяется видео, в котором женщина рассказывает о помощи Организации Объединенных Наций казахстанцам. Якобы выплата в размере 105 тысяч тенге положена многодетным семьям, инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп, людям, пострадавшим при ЧС, всем пенсионерам по возрасту. По ее словам, ЦОНы замалчивают информацию. В представительстве ООН прокомментировали фейк.
— ООН никогда не выдаёт денежные средства напрямую бенефициарам. Вся помощь, предоставляемая организацией, осуществляется через официальные программы и партнёрские организации, включая правительственные учреждения и НПО, — отметили в представительстве ООН.