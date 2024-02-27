В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00, 29 февраля с 22:00 до 2:00 первого марта на сайтах электронных госуслуг будут проводиться технические работы.

В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:

  • портал eGov.kz и его компоненты;
  • мобильное приложение egov mobile;
  • единая нотариальная информационная система «Е-нотариат»;
  • единая информационная система «Техосмотр»;
  • сервис электронных обращений «e-Otinish»;
  • другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО «Национальные информационные технологии».

Напомним, жители городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) будут переводить местное время на 1 час назад.