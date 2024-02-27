Переход на единый часовой пояс: eGov.kz временно работать не будет

В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00, 29 февраля с 22:00 до 2:00 первого марта на сайтах электронных госуслуг будут проводиться технические работы.

В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:

портал eGov.kz и его компоненты;

мобильное приложение egov mobile;

единая нотариальная информационная система «Е-нотариат»;

единая информационная система «Техосмотр»;

сервис электронных обращений «e-Otinish»;

другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО «Национальные информационные технологии».

Напомним, жители городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) будут переводить местное время на 1 час назад.