В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00, 29 февраля с 22:00 до 2:00 первого марта на сайтах электронных госуслуг будут проводиться технические работы.
В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:
- портал eGov.kz и его компоненты;
- мобильное приложение egov mobile;
- единая нотариальная информационная система «Е-нотариат»;
- единая информационная система «Техосмотр»;
- сервис электронных обращений «e-Otinish»;
- другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО «Национальные информационные технологии».
Напомним, жители городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) будут переводить местное время на 1 час назад.