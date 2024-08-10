В Уральске продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Восстанавливается инфраструктура, строятся дома и покупаются квартиры для семей пострадавших во время весеннего паводка. Как в городском акимате, еще 52 семьи, единственное жилье которых признано непригодным из-за наводнения, получили жилье. Ключи от квартир в 10 микрорайоне вручил руководитель ЖКХ Абылай Нурмаков. Он напомнил, что жилье для пострадавших дачников приобретается за счет спонсорских средств.

Кроме покупки квартир, в области ведется строительство домов. По данным акимата около 400 домов строят в поселках Зачаганск, Деркул и микрорайоне Жулдыз. Закончить строительство планируют до начала учебного года. В трехкомнатных домах будут все условия для проживания, их будут сдавать в чистовой отделке.

На фото столовая зона в новой квартире в 10 микрорайоне. Стоп кадр сделан с видео пресс-службы городского акимата.





На фото комната новоиспеченных хозяев. Стоп кадр сделан с видео пресс-службы городского акимата.