Третья смертельная авария произошла на одной и той же трассе в Актюбинской области

Очередная авария произошла на трассе Самара-Шымкент в Хромтауском районе.

- 10 августа примерно в 6:00 вблизи п. Донской произошло дорожно- транспортное происшествие с участием “Lada Largus” и грузовой машины «Volvo». В результате водитель и один пассажир “Lada Largus” скончались на месте происшествия. Начато досудебное расследование, назначены экспертизы, - сообщила в департаменте полиции Актюбинской области.

В управлении здравоохранения области рассказали, что бригада скорой помощи из Хромтауской райбольницы прибыла на место происшествия в 05:58. У двоих пострадавших зафиксирована смерть до приезда 103, у них были травмы несовместимые с жизнью. Три пациента с ушибами доставлены в больницу Хромтау, после осмотра врачом им рекомендовали амбулаторное лечение, два участника ДТП отказались от осмотра.

Напомним, 7 августа утром на трассе Самара-Шымкент в соседнем С хромтауским Айтекебийском районе в результате лобового столкновения автомашин МАН и «Тойота- Ипсум» погибли восемь человек, пятеро из них дети - члены детской футбольной команды из поселка Карашатау, которые ехали в сопровождении тренера на турнир в Мангыстаускую область. Во факту возбуждено дело, водитель автомашины МАН, гражданин Беларуси, взят под стражу.

Вечером того же дня в районе поселка Бекул баба в Хромтауском районе при столкновении автомашины «DAF» и "Тойота- Ипсум" погибли двое – водитель и один из пассажиров. Остальные пассажиры - женщина, ее сын и дочь в больнице.

Дорога Самара-Шымкент из-за изношенности и загруженности стала самой аварийной в регионе. Трасса узкая, в ямах, по ней ездят много большегрузов, водители нарушают правила, объезжая ямы.

Фарида ЗАРИП