Согласно постановлению правительства от 6 августа 2024 года внесены изменения в постановление "О дополнительном выделении финансовых средств на социальные и инфраструктурные проекты в рамках соглашения о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.

Речь идет о выделении подрядчиком (компанией КПО б.в.) дополнительных средств на период 2023 - 2025 годы в размере 82,4 миллиарда тенге в соответствии с приложением на социальные и инфраструктурные проекты ЗКО.

На выделенные средства в Бурлинском районе планируется строительство нескольких объектов. Так, в городе Аксай будет возведен Дворец школьников и молодежи, в селе Бурлин появится школа на 900 мест. Также будут построены школы на 60 мест в селах Канай и Облавка (Бумакольский сельский округ). В селах Жарсуат и Кентубек появятся спортивные залы, а в селе Кызылтал будет построен культурно-спортивный комплекс. В городе Аксай откроется центр национальных видов спорта.

Также планируется реконструкция стадиона "Жастар" в городе Аксай, капитальный ремонт домов культуры в селах Жарсуат, Бумаколь и Кентубек. В городе Аксай будет проведена реконструкция парка культуры и отдыха "Наурыз". Кроме того, предусмотрена реконструкция автомобильной дороги республиканского значения "Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации" на участках с 36-го по 72-й километр и с 72-го по 108-й километр.

Ранее мы писали о том, сколько денег ежегодно выделяет компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" на развитие и благоустройство области. В Этом году на средства компании капитально ремонтируют две уральские школы - это СОШ №9 и областную специализированную школу-интернат для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина.