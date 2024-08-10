В МВД РК сообщили, что с начала года зарегистрировано 36 уголовных дел, связанных с созданием, руководством и участием в организованных преступных группировках, из которых три касаются транснациональных ОПГ. Проводится расследование фактов финансирования и легализации имущества, добытого преступным путем. В рамках различных статей УК РК к ответственности привлечено более 150 представителей криминального мира.

— Во взаимодействии с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья поставлен заслон иностранным криминальным элементам – своевременно пресекаются попытки их проникновения в нашу страну. Не допущены факты криминальных конфликтов на территории Казахстана с их участием. Совместно с КНБ пресечена деятельность представителей четырёх особо опасных преступных групп в городе Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях, — рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В ведомстве добавили, что в сотрудничестве с Агентством финансового мониторинга были выявлены правонарушения, причинившие ущерб государству на сумму более 11 млрд тенге. Изъято 12,5 тысячи литров и около двух млн пачек продукции без акцизных марок, более пяти тонн рыбных ресурсов и свыше пяти тысяч дериватов сайги. Ликвидировано 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащих материалов, где было изъято десятки тонн руды. Особое внимание уделяется предотвращению криминализации подростковой среды. Прекращена деятельность 19 молодежных группировок, занимавшихся в основном вымогательством среди учащихся школ, колледжей и вузов, а также хулиганством и незаконным хранением оружия.

Кроме того, было пресечено 137 случаев торговли людьми, включая девять случаев похищения и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации.







