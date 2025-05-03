В минздраве уверены, что такие меры обеспечат справедливый и равный доступ к медицинской помощи для всех.

30 апреля мажилис парламента в первом чтении одобрил законопроект о развитии системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Об этом сообщили в Минздраве. Сегодня в системе застрахованы 16,9 млн человек — это 83% населения. Из них 11,9 млн — льготники, за которых платит государство. Однако вне ОСМС остаются около 3,4 миллионов человек:

2,4 миллион — трудоспособные с нормальным доходом,

1 миллион — люди с низким доходом и в трудной жизненной ситуации.

Чтобы охватить больше людей, особенно уязвимых, в законопроекте предлагается: обязать акиматы платить взносы за отдельные категории граждан из местных бюджетов, передать оплату за зарегистрированных безработных также на местные бюджеты. Ожидается, что уже в 2026 году медстраховкой дополнительно будет охвачено свыше одного миллиона человек. Это обеспечит: доступ к плановой медпомощи ещё 5% населения, рост общего уровня здоровья в стране.

С 2027 года планируется переход к полноценной страховой модели, где ответственность за здоровье будут делить государство, работодатели и сами граждане. Для тех, кто ещё не застрахован, взнос составит: 4250 тенге в месяц или 51 000 тенге в год.

В минздраве уверены, что такие меры обеспечат справедливый и равный доступ к медицинской помощи для всех, независимо от дохода и статуса.



