Команда завоевала три серебра и три бронзы.

В Сараево завершилась международная Балканская математическая олимпиада (ВМО). В ней участвовали школьники из 22 стран, передает министерство просвещения РК. Казахстанская команда показала отличный результат — 100% медальный зачёт: три серебра и три бронзы.

— Участие в BMO является важным этапом подготовки казахстанской сборной к международной олимпиаде по математике IMO, которая пройдет уже в июле этого года в австралийском Квинсленде. Я искренне благодарен государству за поддержку молодых талантов, а также своим наставникам и всей команде тренеров за профессиональную подготовку, — подчеркнул серебряный призер Олимпиады Маргулан Шарел.

Серебряные медалисты:

🥈 Амир Сахипов — 11 класс, РФМШ, Алматы

🥈 Маргулан Шарел — 11 класс, Spectrum, Астана

🥈 Эльдар Усенов — 10 класс, НИШ ФМН, Алматы

Бронзовые медалисты:

🥉 Дамир Нурланов — 12 класс, НИШ ХБН, Актау

🥉 Амирлан Аманжолов — 11 класс, Haileybury, Алматы

🥉 Бердибек Орынбасар — 10 класс, лицей «Білім-инновация» №1, Атырауская область

Это уже второе успешное выступление казахстанской команды: в 2024 году наши школьники тоже вошли в тройку лучших.