В Сараево завершилась международная Балканская математическая олимпиада (ВМО). В ней участвовали школьники из 22 стран, передает министерство просвещения РК. Казахстанская команда показала отличный результат — 100% медальный зачёт: три серебра и три бронзы.

— Участие в BMO является  важным этапом подготовки казахстанской сборной к международной олимпиаде по математике IMO, которая пройдет уже в июле этого года в австралийском Квинсленде. Я искренне благодарен государству за поддержку молодых талантов, а также своим наставникам и всей команде тренеров за профессиональную подготовку, — подчеркнул серебряный призер Олимпиады Маргулан Шарел. 

Серебряные медалисты:

  • 🥈 Амир Сахипов — 11 класс, РФМШ, Алматы

  • 🥈 Маргулан Шарел — 11 класс, Spectrum, Астана

  • 🥈 Эльдар Усенов — 10 класс, НИШ ФМН, Алматы

Бронзовые медалисты:

  • 🥉 Дамир Нурланов — 12 класс, НИШ ХБН, Актау

  • 🥉 Амирлан Аманжолов — 11 класс, Haileybury, Алматы

  • 🥉 Бердибек Орынбасар — 10 класс, лицей «Білім-инновация» №1, Атырауская область

 Это уже второе успешное выступление казахстанской команды: в 2024 году наши школьники тоже вошли в тройку лучших. 