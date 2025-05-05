Этот метод основан на извлечении окаменевшего коллагена из останков динозавра.

Как пишет Futurism, по заявлению группы компаний, Че Коннон из Lab-Grown Leather, эта работа станет скачком в биоинженерии, направленным на воссоздание доисторической кожи с помощью современных методов.

Идея ученых и компаний состоит в том, чтобы открыть новый уровень экзотических материалов, начав с одного из самых культовых видов древних рептилий всех времен и народов — грозного тираннозавра рекса.

При этом Том Эллис, профессор, специализирующийся на синтетической геномной инженерии в Имперском колледже Лондона, выразил серьезные сомнения, подчеркнув крайние пробелы в современных генетических знаниях о динозаврах.

Он отметил, что создание гена коллагена, характерного для T. rex, крайне маловероятно, учитывая отсутствие сохранившейся ДНК динозавров. Палеонтолог позвоночных Томас Хольц-младший из Мэрилендского университета высказался более прямолинейно, заявив, что не существует генетического материала тираннозавридов или любых других динозавров мезозоя, который можно было бы использовать для подобных целей.



