Декабрь 2024 года стал рекордным месяцем — 25 570 проданных машин.

Прогнозируемый спад спроса на новые машины в 2024 году не оправдал себя, а наоборот продолжает демонстрировать положительную динамику. По официальным данным, дилеры продали более 205 тысяч автомобилей — это на 3,2% больше, чем в 2023 году. Эксперты платформы омниканального маркетинга Calltouch проанализировали поведение покупателей и выяснили, на что в первую очередь обращают внимание клиенты.

По данным ОО «Союз водителей транспортных средств Казахстана», декабрь 2024 года стал рекордным месяцем — 25 570 проданных машин, что на 8,6% выше показателей прошлого года. И это несмотря на колебания курса доллара, от которого напрямую зависит стоимость автомобилей. Эксперты объясняют этот феномен просто: покупатели старались приобрести авто по старой цене, пока дилеры не успели ее скорректировать. Сезонный фактор тоже сыграл свою роль — многие делают крупные покупки в предновогодний период.

Хотя валютные колебания и повлияли на рост цен, возможность автокредитования не дала упасть спросу на новые авто. Общий объем выданных займов увеличился на 5,7% и достиг 228 тысяч, а количество заемщиков увеличилось на 10,2% и составило 214 тысяч человек. Причем большая часть автокредитов была направлена на покупку моделей среднего ценового сегмента.

Когда и как казахстанцы интересуются автомобилями

По данным Calltouch, наибольшая активность клиентов и их звонков в автосалоны приходится на начало недели. Так, вторник и среда демонстрируют высокий уровень вовлеченности — 87% и 91% от понедельника соответственно. Это свидетельствует о том, что покупатели начинают проработку вопроса приобретения автомобиля с начала рабочей недели, уточняют параметры, наличие, возможности автокредитования.

Интересно, что подавляющее большинство обращений поступает от мужчин — 80%, тогда как на женщин приходится лишь 20% уникальных звонков. Это может свидетельствовать как о более высокой инициативности мужчин при выборе автомобиля, так и о делегировании решения по покупке с их стороны.

Основной объем взаимодействий приходится на звонки — 64% от всех обращений, в то время как доля онлайн-заявок составляет 36%. Это подчеркивает важность наличия не только удобных форм на сайте, но и эффективной работы колл-центров.

Наиболее активно пользователи приходят через платные каналы — на них приходится 48,6% всех уникальных обращений. Особенно популярны рекламные кампании в Facebook Ads (44,4%) и Google Ads (38,9%). Геосервисы также играют важную роль — почти четверть обращений (23,7%) поступает через такие платформы, как 2ГИС (73%) и Google Карты (12%).

С точки зрения предпочтений по брендам, лидируют Hyundai (47%) и Toyota (33%). Несмотря на присутствие премиальных марок, основное внимание пользователей сосредоточено на массовом сегменте — 91,3% всех уникальных обращений связано с брендами этой категории. Это полностью соответствует интересу к автомобилям в ценовом диапазоне 8–15 миллионов тенге.

«При выборе автомобиля казахстанцы все чаще ориентируются на данные из интернета, особенно на видеообзоры и официальные сайты производителей. Популярность платформ вроде Kolesa.kz подтверждает, что покупатели хотят получить максимум информации перед принятием решения. При помощи анализа звонков и онлайн-заявок в Calltouch можно отследить ключевые параметры, которые интересуют клиентов — цена, надежность и доступность сервиса. Более 60% запросов касаются машин в диапазоне 8–15 миллионов тенге, что еще раз подтверждает высокий спрос на средний ценовой сегмент. Кроме того, покупатели обращают внимание на стоимость обслуживания и доступность запчастей — именно эти факторы становятся решающими при выборе марки и модели», — отмечает Артур Саркисян, СЕО Calltouch.

Таким образом, можно сделать вывод, что основные факторы при выборе казахстанцами автомобиля — соотношение цены и качества, причем предпочтение отдается машинам среднего сегмента. Однако нельзя сбрасывать со счетов узнаваемость и репутацию бренда. Согласно опросу Freedom Finance Global, для городских жителей эти характеристики играют не меньшую роль.

