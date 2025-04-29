Антигероем истории стал ученик девятого класса в селе Караой Илийского района Алматинской области.

В соцсети попало видео, как парень бьет кулаком подростков, выстроенных в шеренгу, раздает им пощечины. Каждый терпеливо ждет своей очереди и не сопротивляется.

Действия парень сопровождает нецензурными оскорблениями. Дело происходит в школьном уличном туалете с перегородками.

В местном управлении образования сообщили, что инцидент произошел еще в сентябре прошлого года в школе №49 села Караой, а «буйного» ученика перевели в другую школу только в марте 2025 года. Но сами они узнали об этом случае насилия только сейчас. А потому начали служебную проверку.

Девятиклассника, избивавшего школьников в туалете в селе Караой, и его сообщника, который снимал все это на видео, поставили на учет в ювенальной полиции. А их законных представителей привлекли к административной ответственности «за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей». Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматинской области. Правда, там не уточнили, как именно наказали родителей хулиганов, но в Адмкодексе за такую статью полагается штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

— В комиссию по делам несовершеннолетних при акимате внесено представление о принятии дополнительных мер воздействия. Подобные проявления насилия среди несовершеннолетних являются грубым нарушением общественного порядка и принципов законности. Все лица, причастные к подобным инцидентам, будут привлекаться к строгой ответственности, — сообщил начальник Илийского районного управления полиции Ертыс Токтаров.

