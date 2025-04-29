Женщина написала заявление и намерена добиться наказания для них.

24 апреля этого года 33-летняя жительница Уральска Екатерина Каирова запомнит надолго. По словам женщины, около 18:00 она вернулась домой по адресу Дамбовый тупик, 5Б и открыв ворота собственным ключом, она обнаружила в своем дворе сотрудников полиции. Среди них она узнала участкового полиции.

– Участковый стал препятствовать мне войти в собственный двор. На вопрос: «Что происходит?» я получила удар кулаком от участкового. От удара я упала на землю и получила ссадины и гематомы, я порвала пиджак и брюки. Далее они начали пинать меня ногами, при этом все фиксировалось на их нагрудные жетоны, сами они также снимали всё на видео. Полицейские отобрали у меня сумку, телефон, ключи. Я просила вернуть мои вещи, не понимала, что вообще происходит. У меня было непонимание. Ведь я пришла в собственный дом. Мне никто не представился, не предоставил никаких документов, не сообщили о цели своего присутствия. Только потом они покинули мой двор, – рассказала Екатерина Каирова.

Со слов женщины, всё действие происходило в её дворе и на собственность у неё есть все подтверждающие документы. По ее словам, позже выяснилось, что стражам порядка якобы нужен был соседний дом – Дамбовый тупик 5, у которого совершенно другой хозяин и адрес. У полицейских было постановление на обыск именно этого дома, а не ее дома, уверена Екатерина.

– Получается они не имели права входить на мою территорию, а они через мой двор приникли к соседке. Я сама юрист, работаю в частной организации и прекрасно знаю, что они должны были сначала предоставить постановление на обыск, самим представиться и предложить добровольно впустить их на территорию. Ничего такого не было. Самое гнусное, что полицейские каждое свое действие сопровождали словами: «Именем закона!». О каком законе они говорят, если сами его нарушают? Протокол об обыске тоже не вручили, – рассказывает женщина.

Оказалось, что на соседку (маму Екатерины - прим. автора), проживающую по адресу Дамбовый тупик, 5, поступило заявление о том, что она незаконно завладела собакой породы чихуахуа. При этом сама женщина уверяет, что животное ей отдали безвозмездно, она его тоже позже пристроила в добрые руки. Но после того как поступило заявление, соседка попросила вернуть собаку и полицейские забрали её. Правда, уже вместе с щенком, так как когда чихуахуа отдавали, собака была беременной.

После случившегося Екатерина Каирова обратилась в травмпункт, где ей дали заключение о наличии ушибов. За медицинской помощью обратилась и мама Каировой, которой выставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей затылка. После этого женщина обратилась в Абайский отдел полиции, чтобы пожаловаться на сотрудников.

– Однако мне отказали во всех первичных процедурах, не допросили меня, не присвоили мне статус потерпевшей, не направили на СМЭ. Под различными предлогами выпроводили меня. Я подозреваю, что руководство Абайского ОП пытается выгородить своих сотрудников. Мы позвонили на «102», где нас пригласили в департамент полиции. Только там у нас приняли заявление, провели первичный допрос, приняли все документы. Я требую, чтобы возбудили уголовное дело по факту проникновения в частную собственность и чтобы мое дело рассматривали не заинтересованные лица, а независимые. Для меня сейчас невыносимо находиться дома, где по факту я должна быть в безопасности. А на деле получается совсем наоборот, частная собственность - это оказывается ничего не значит. Всю свою сознательную жизнь я прожила соблюдая закон. 10 лет работаю юристом и для меня было моральным шоком то, что кто-то может ворваться в дом, нарушить все существующие законы и применить физическую силу. Я хочу, чтобы виновных наказали. Я уже несколько дней не сплю, – со слезами на глазах рассказала женщина.

По словам Екатерины, 28 апреля она получила сообщение от участкового, который вызывает её в свой опорный пункт, чтобы составить в отношении неё административный протокол. Однако никаких оснований и причин при этом не указали.

Женщина обратилась в суд и просит признать действия сотрудников полиции во время обыска незаконными. Также она записалась на прием к Генеральному прокурору. Екатерина в гражданском порядке намерена требовать возмещения моральной и материальной компенсации. Дело будет рассматриваться в следственном суде.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО уверены, что следственно-оперативные действия сотрудников полиции были осуществлены в соответствии с действующим законодательством РК. Обыск проводился на основании санкции суда, в присутствии понятых и с обязательной видеофиксацией, как того требует процедура. При этом стражи порядка подчеркнули, что никакого рукоприкладства со стороны полицейских не было, что подтверждается видеозаписями.

– Все действия сотрудников полиции также были задокументированы. Уведомление об основаниях и правах было предоставлено. В рамках следственных мероприятий сотрудники действовали в пределах своих полномочий, – заявили в департаменте полиции ЗКО.

