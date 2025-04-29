Суть проекта состоит в применении компьютерного зрения при облете территории населенных пунктов.

Единый портал для контроля строительства внедрят в Казахстане

Он сообщил, что министерство создает Единый портал в строительстве, который будет контролировать все стадии работ: планирование, проектирование и сам процесс строительства объекта.

На портале по принципу единого окна будет обеспечена возможность бесшовного перехода в отраслевые системы при получении необходимых услуг.

Суть проекта состоит в применении компьютерного зрения при облете территории населенных пунктов. Полученный результат должен сопоставляться в системе с цифровым проектом детальной планировки и генпланом. В случае выявления фактов расхождений в разрез утвержденных градостроительных проектов система будет формировать уведомление в органы государственного архитектурно-строительного контроля для принятия необходимых мер.

Следующим важным направлением цифровизации является этап строительства. Для оцифровки процесса строительства предусмотрена единая цифровая площадка для всех участников строительства Е-Qurylys.

E-Qurylys включает в себя следующие функции:

Ведение исполнительно-технической документации;

Отчетность технадзора;

Профилактический контроль;

Проверка соответствия квалтребованиям;

Ведение реестров инженерно-технических работников, экспертов, разрешений.

Применение этой системы станет обязательно по объектам, реализуемым за счет бюджетных средств и квазигосударственного сектора.

