Ущерб составил примерно полмиллиона тенге.

В редакцию «МГ» обратился Алтынбек Тулеуов. Он рассказал, что 28 апреля припарковал свою Toyota Camry 55 (2015 года выпуска) возле дома №54 по улице Ихсанова. Примерно в 10:30 на его машину упала полутораметровая железная труба.

Алтынбек говорит, что она, возможно, упала с крыши. Он вызвал полицию, также приехал директора КСК «Лубен-Строй», к которому относится данный дом. Вместе они поднялись на крышу, но никаких следов падения трубы не нашли. По его словам, по камерам видно, как труба падает сверху, но с крыши она или нет — непонятно, а директор КСК заявил, что не собирается ничего возмещать, так как труба упала не с крыши.

— В КСК сказали, что труба не с их крыши упала. На видео видно, что она падает со скоростью и сверху. Я не думаю, что ее бросили из окна. Машина была просто припаркована, теперь она разбита, а восстанавливать её никто не хочет. По моей оценке, ущерб составляет минимум 500 тысяч тенге, — рассказывает Атлынбек Тулеуов.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что труба упала не с крыши. Жертв и пострадавших нет. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются.

Директор КСК «Лубен-Строй» Еркин Жумагазиев говорит, что они поднимались на крышу и не нашли там ни подобной трубы, ни места, где она могла бы быть закреплена.

— Я смотрел камеры, там непонятно. Если бы труба упала с 15-18 метров, то машина была бы негодная. Может кто-то из окна кинул, но там камер нет. Я обслуживаю этот дом три года и никогда не видел таких креплений ни на крыше, ни на фасаде. Неизвестно откуда эта железка взялась. Мы вчера смотрели крышу, снегодержатель есть, там где вытяжка все каменное, железа нет вообще. Эта труба толщиной около двух миллиметров, она тяжелая и если такое с крыши упадет, то машина будет уже негодной. И если упадет, то метал отпрыгнет, — говорит Еркин Жумагазиев.

Между тем, юрист агентства BS Company пояснил, что полиция должна провести расследование и установить виновного. Если труба упала с крыши — ответственность на КСК, и они обязаны компенсировать ущерб. Если трубу выбросили из окна — это может быть как умышленная, так и неумышленная порча чужого имущества. Если машину можно отремонтировать — это порча, если нет — уничтожение. После завершения расследования владелец машины может подать в суд и требовать компенсацию.